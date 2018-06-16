Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Ципраса
Оппозиции не удалось отправить в отставку кабинет министров Греции во главе с Алексисом Ципрасом - парламент в субботу вечером отклонил вотум недоверия, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Оппозиции не хватило голосов. Компартия Греции отказалась голосовать. Официальные итоги голосования пока не объявлены.
Никто из обозревателей не сомневался в итогах - инициатива отправить правительство в отставку с самого начала была обречена на провал, правительство Ципраса располагает 154 местами в 300-местном парламенте, и оппозиции не хватает голосов для вотума недоверия. При этом за недоверие правительству проголосовал депутат АНЭЛ Димитрис Камменос - родственник и однофамилец лидера фракции.
Процедура рассмотрения вопроса о недоверии правительству началась в четверг.
Лидер крупнейшей оппозиционной партии Греции - правоцентристской "Новой демократии" - Кириакос Мицотакис потребовал в парламенте поставить на голосование вопрос о доверии правительству в связи с тем, что оно пришло к соглашению со Скопье о конституционном наименовании Республики Македония. По словам Мицотакиса, соглашение, по которому соседняя страна будет называться Республика Северная Македония, наносит ущерб национальным интересам, и не все в правительстве поддерживают его.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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