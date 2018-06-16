Старушка нашла в коробке с мусором огромную сумму денег

Старушка из Великобритании собиралась выкинуть коробку со старыми монетами с чердака, но в последний момент решила сдать их оценщику, который обнаружил, что одна из них стоит 100 тысяч фунтов, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Попросившая скрыть свое имя 69-летняя женщина из города Кингстон-апон-Халл из региона Йоркшир и Хамбер на востоке страны унаследовала редкую монету от деда. Сначала она хотела выбросить ее, но после уговоров внуков решила бесплатно оценить ее стоимость на сайте по продаже антиквариата вместе с другими находками: серебряным чайным сервизом и бижутерией, которые она сочла дорогими.

Эксперты сайта объяснили ей, что монету вычеканили в 1644 году при правлении Карла I, и, так как она сохранилась в очень хорошем состоянии, ее собираются выставить на аукцион. За нумизматическую редкость планируют выручить больше 100 тысяч фунтов.

Энтони Чарман, главный оценщик сайта Vintage Cash Cow, отметил, что все остальные вещи старушки стоили не больше 150 фунтов. "Она была и этим довольна, но не понимала, зачем мы пришли к ней домой. Но когда мы сказали ей цену монеты, она чуть не упала со стула", - рассказал он.

Старушка собирается потратить деньги на круиз, а также помочь беременной внучке взять ипотеку.