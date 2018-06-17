Наставник сборной Бразилии: Неймар еще не восстановился

Главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что нападающий французского "ПСЖ" Неймар еще не восстановился после травмы, передает Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Неймар пока на сто процентов не восстановился. Но его спринтерские, скоростные качества феноменальные. Этого он не утратил", - сказал Тите.

Сборная Бразилии на групповом этапе встретится с командами Швейцарии, Сербии и Коста-Рики.