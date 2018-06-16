Дочь тренера сборной Испании стала звездой соцсетей - ФОТО

Сборная Испании оказалась в центре скандала за день до начала чемпионата мира по футболу, когда федерация этой страны приняла решение уволить главного тренера Хулена Лопетеги, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Произошло это из-за того, что тот без предупреждения подписал контракт с "Реалом". И хотя приступить к работе в мадридском клубе он должен после ЧМ-2018, в руководстве испанской футбольной федерации решили тренера убрать. В итоге экстренно новым тренером был назначен спортивный директор федерации Фернандо Йерро.

Сразу после назначения под прицел попала семья нового тренера и журналисты заговорили о 23-летней дочери экс-игрока "Реала" Клаудии Йерро. Красотка любит делать селфи и размещать фотографии в Instagram - в этой соцсети на девушки подписались тысячи болельщиков.

Клаудия Йерро занимается дизайном собственной линии одежды, которая пока не особо популярна.

У нового тренера сборной Испании есть также сын Альваро, который вместе с Клаудией посещал Киев во время финала Лиги чемпионов. Тогда "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1.

Напомним, что в стартовом матче на чемпионате мира сборная Испании сыграла вничью с командой Португалии - 3:3.