Сборная Хорватии оказалась сильнее Нигерии на ЧМ-2018 - ФОТО

Сборная Хорватии оказалась сильнее Нигерии по итогам матча группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На 32-й минуте встречи форвард английского "Сток Сити" Одженекаро Этебо отправил мяч в собственные ворота, а на 71-й минуте капитан национальной команды Хорватии Лука Модричудвоил преимущество.

Чемпионат мира - 2018. Группа D. 1-й тур

Голы: 1:0 - Этебо (автогол), 32; 2:0 - Модрич, 71.