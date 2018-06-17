Сборная Хорватии оказалась сильнее Нигерии на ЧМ-2018 - ФОТО
17 июня 2018 07:17 264
Сборная Хорватии оказалась сильнее Нигерии по итогам матча группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На 32-й минуте встречи форвард английского "Сток Сити" Одженекаро Этебо отправил мяч в собственные ворота, а на 71-й минуте капитан национальной команды Хорватии Лука Модричудвоил преимущество.
Чемпионат мира - 2018. Группа D. 1-й тур
Голы: 1:0 - Этебо (автогол), 32; 2:0 - Модрич, 71.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!