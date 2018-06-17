Правящая партия Грузии может выдвинуть женщину кандидатом в президенты

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" может выдвинуть кандидатом в президенты и.о. министра инфраструктуры и регионального развития Майю Цкитишвили, сообщает телеканал "Рустави 2", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе не уточнил, является ли исполняющий обязанности министра инфраструктуры Майя Цкитишвили кандидатом в президенты в правящей партии.

Однако отмечается, что часть членов правящей команды положительно оценила кандидатуру Цкитишвили.

Цкитишвили ранее руководила администрацией правительства.

Члены парламентского большинства отмечают, что кандидат в президенты будет назван к концу июля или в начале августа этого года.

13 июня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что уходит в отставку. В связи с этим в отставку ушло и правительство.