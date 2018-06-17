Рисунок из любовного письма Экзюпери ушел с молотка за $289 тысяч

Рисунок из любовного письма французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери был продан на аукционе в Париже за $289 тысяч. Об этом в твиттере сообщил аукционный дом Artcurial, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, на рисунке изображен главный герой из знаменитой сказки писателя "Маленький принц".

На картинке принц сидит за столом, который установлен на небольшой планете, и пишет любовное письмо в компании птицы.

Ранее сообщалось, что два рисунка Антуана де Сент-Экзюпери к сказке "Маленький принц" ушли с молотка более чем за €500 тысяч.

Как отмечалось, эту серию набросков де Сент-Экзюпери нарисовал за два года до публикации "Маленького принца" и всемирного успеха этой сказки.