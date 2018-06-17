Генсек ООН призвал не допустить срыва урегулирования в Афганистане
17 июня 2018 08:01 146
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что после взрыв на востоке Афганистана нужно не допустить срыва перемирия между правительством страны и группировкой "Талибан". Об сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, ситуация в Афганистане может быть урегулирована только с помощью инклюзивного политического процесса.
Он также добавил, что приветствует решение президента Афганистана Ашрафа Гани продлить перемирие с группировкой "Талибан".
Ранее сообщалось, что в Афганистане в результате взрыва погибли 20 человек.
16 июня Гани заявил, что перемирие с группировкой "Талибан" будет продлено.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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