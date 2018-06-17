Генсек ООН призвал не допустить срыва урегулирования в Афганистане

17 июня 2018 08:01

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что после взрыв на востоке Афганистана нужно не допустить срыва перемирия между правительством страны и группировкой "Талибан". Об сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, ситуация в Афганистане может быть урегулирована только с помощью инклюзивного политического процесса.

Он также добавил, что приветствует решение президента Афганистана Ашрафа Гани продлить перемирие с группировкой "Талибан".

Ранее сообщалось, что в Афганистане в результате взрыва погибли 20 человек.

16 июня Гани заявил, что перемирие с группировкой "Талибан" будет продлено.

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