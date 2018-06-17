Игрок сборной России процитировал персонажа «Гарри Поттера»
17 июня 2018 08:11 166
Нападающий сборной России Артем Дзюба в интервью Международной федерации футбола (ФИФА) процитировал персонажа книг о "Гарри Поттере" Альбуса Дамблдора, сообщает газета "Известия", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Как говорил Альбус Дамблдор, даже в самые темные времена можно найти лучик света", - приводит слова Дзюбы журналист Игорь Борунов.
Сборная России во встрече открытия чемпионата мира, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники", одержала победу над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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