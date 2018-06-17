Игрок сборной России процитировал персонажа «Гарри Поттера»

Нападающий сборной России Артем Дзюба в интервью Международной федерации футбола (ФИФА) процитировал персонажа книг о "Гарри Поттере" Альбуса Дамблдора, сообщает газета "Известия", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Как говорил Альбус Дамблдор, даже в самые темные времена можно найти лучик света", - приводит слова Дзюбы журналист Игорь Борунов.

Сборная России во встрече открытия чемпионата мира, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники", одержала победу над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0.