Игрок сборной России процитировал персонажа «Гарри Поттера»

17 июня 2018 08:11

Нападающий сборной России Артем Дзюба в интервью Международной федерации футбола (ФИФА) процитировал персонажа книг о "Гарри Поттере" Альбуса Дамблдора, сообщает газета "Известия", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Как говорил Альбус Дамблдор, даже в самые темные времена можно найти лучик света", - приводит слова Дзюбы журналист Игорь Борунов.

Сборная России во встрече открытия чемпионата мира, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники", одержала победу над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az