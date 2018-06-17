Турция намерена принять 40 млн туристов в 2018 году
17 июня 2018 07:54 195
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена принять до 40 млн туристов в этом году. Об этом сообщает Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, в частности, Турция планирует принять в Анталье около 14 млн туристов.
Он также подчеркнул, что если число туристов достигнет 40 млн, это принесет Турции около $32 млрд.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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