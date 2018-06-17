Турция намерена принять 40 млн туристов в 2018 году

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена принять до 40 млн туристов в этом году. Об этом сообщает Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, в частности, Турция планирует принять в Анталье около 14 млн туристов.

Он также подчеркнул, что если число туристов достигнет 40 млн, это принесет Турции около $32 млрд.