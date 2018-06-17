Бейонсе и Джей Зи «неожиданно» представили совместный альбом
17 июня 2018 08:27 159
Американская певица Бейонсе и рэпер Джей Зи без предупреждения представили новый совместный альбом. Об этом пишет The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, после концерта в Лондоне пара порадовала публику релизом нового альбома под названием "Everything Is Love".
Как отмечается, Бейонсе также опубликовала в твиттере фотографию с концерта в Лондоне с подписью: "сюрприз!".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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