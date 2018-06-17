Бейонсе и Джей Зи «неожиданно» представили совместный альбом

17 июня 2018 08:27

Американская певица Бейонсе и рэпер Джей Зи без предупреждения представили новый совместный альбом. Об этом пишет The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, после концерта в Лондоне пара порадовала публику релизом нового альбома под названием "Everything Is Love".

Как отмечается, Бейонсе также опубликовала в твиттере фотографию с концерта в Лондоне с подписью: "сюрприз!".

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