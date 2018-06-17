В Британии 12 человек пострадали на акции против властей Эритреи

Двенадцать человек пострадали на акции протеста против правительства Эритреи в городе Аштон-андер-Лин в Англии, пишет газета Manchester Evening News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На местном стадионе в субботу был организован эритрейский велофестиваль. Выходцы из Эритреи устроили акцию протеста, так как полагали, что фестиваль проходит в поддержку эритрейских властей.

Протестующие штурмовали стадион, в результате беспорядков 11 человек, в том числе дети, получили легкие травмы, медики оказали им помощь на месте. Кроме того, 46-летняя женщина была доставлена в больницу с серьезными травмами.

Как сообщили в полиции, девять человек были задержаны.