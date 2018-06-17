В Британии 12 человек пострадали на акции против властей Эритреи
17 июня 2018 08:40 117
Двенадцать человек пострадали на акции протеста против правительства Эритреи в городе Аштон-андер-Лин в Англии, пишет газета Manchester Evening News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
На местном стадионе в субботу был организован эритрейский велофестиваль. Выходцы из Эритреи устроили акцию протеста, так как полагали, что фестиваль проходит в поддержку эритрейских властей.
Протестующие штурмовали стадион, в результате беспорядков 11 человек, в том числе дети, получили легкие травмы, медики оказали им помощь на месте. Кроме того, 46-летняя женщина была доставлена в больницу с серьезными травмами.
Как сообщили в полиции, девять человек были задержаны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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