В Никарагуа погибли восемь человек

Шесть членов одной семьи стали жертвами крупного пожара в никарагуанской столице Манагуа в субботу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как передает портал Prensa, пожар начался ночью в трехэтажном жилом доме. В результате на месте погибли четверо взрослых и двое детей. Причем детей в возрасте трех месяцев и трех лет успели довезти до больницы, однако они тоже скончались.

Соседи погибших сообщили, что пожар начался по вине вооруженных сторонников действующего президента Даниэля Ортеги, которые якобы бросили бутылку с зажигательной смесью в дом за отказ семьи разрешить размещение снайпера на последнем этаже дома.

Еще два человек были застрелены на баррикадах рядом с политехническим университетом Манагуа, при этом манифестанты и полиция перекладывают друг на друга ответственность за их гибель.

Новые смерти в Никарагуа произошли после возобновления национального диалога о мире под патронажем Епископской конференции Никарагуа. Стороны не пришли к соглашению, однако призвали прекратить насилие и договорились о привлечении международных экспертов к расследованию причин гибели людей.

Цифра погибших в ходе идущих с середины апреля антиправительственных протестов в стране, по разным источникам, колеблется от 178 до 200 человек.