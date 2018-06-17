СМИ сообщили о планах Меркель созвать европейский саммит по проблеме беженцев
Канцлер Германии Ангела Меркель собирается созвать специальный европейский саммит для обсуждения проблемы беженцев, сообщает в воскресенье Интерфакс со ссылкой на издание Bild.
Предполагается, что на встречу будут приглашены представители государств, наиболее пострадавших от наплыва нелегальных мигрантов, говорится в публикации, передает Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
При этом саммит пока находится на этапе планирования, твердых договоренностей с потенциальными участниками нет. В качестве вероятной даты Bild называет следующие выходные, - вероятно, Меркель хочет успеть провести эти переговоры до совета стран ЕС, назначенного на 26 июня.
Накануне стало известно, что Италия вновь отказалась принять в свои порты суда с беженцами. "И пусть этим господам станет известно, что Италия больше не хочет быть вовлеченной в бизнес по нелегальной миграции, и поэтому им придется искать другие порты (не итальянские), куда они смогут направиться", - заявил министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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