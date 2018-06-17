В Нью-Йорке не менее 20 пожарных пострадали при тушении нескольких зданий

По меньшей мере 20 пожарных пострадали в субботу при ликвидации возгорания в районе Стейтен-Айленд. Об этом сообщается в Twitter городской службы пожарной охраны.

Четверо сотрудников службы получили серьезные травмы, опасности их жизни нет. Еще 16 пожарных получили легкие травмыю Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Как отмечает местный филиал телеканала ABC, огнем были охвачены не меньше пяти зданий, о причине возгорания информации не поступало. В тушении участвовали около 250 пожарных. Пострадавших среди местных жителей нет.