Макрон и Эрдоган провели телефонные переговоры
Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом и президентом Франции Эмануэль Макроном.
По данным Trend, со ссылкой на местные источники, стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонних и региональных отношений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В разговоре, где лидеры двух стран обсуждали последние события в Сирии, борьбу с терроризмом и проблемы беженцев, особое внимание было уделено важности двустороннего сотрудничества в решении этих и многих других региональных проблем. Главы государств подчеркнули важность развития отношений между Турцией и Францией.
Президент Эрдоган и французский президент Макрон подтвердили, что сделают всё для поддержания тесных двусторонних отношений на высоком уровне и после выборов 24 июня в Турции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
16 Июн. 22:39 4 162
-
16 Июн. 17:47 3 983
-
16 Июн. 13:15 3 607
-
16 Июн. 11:38 3 559
-
16 Июн. 14:11 3 336