Макрон и Эрдоган провели телефонные переговоры

17 июня 2018 09:15

Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом и президентом Франции Эмануэль Макроном.

По данным Trend, со ссылкой на местные источники, стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонних и региональных отношений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В разговоре, где лидеры двух стран обсуждали последние события в Сирии, борьбу с терроризмом и проблемы беженцев, особое внимание было уделено важности двустороннего сотрудничества в решении этих и многих других региональных проблем. Главы государств подчеркнули важность развития отношений между Турцией и Францией.

Президент Эрдоган и французский президент Макрон подтвердили, что сделают всё для поддержания тесных двусторонних отношений на высоком уровне и после выборов 24 июня в Турции.

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