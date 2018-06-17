Эрдоган рассказал о планах Турции создать свою научную базу в Антарктике

17 июня 2018 09:27

Станция, согласно планам турецких властей, должна появиться там уже в следующем году. Таким образом Турция, по словам Эрдогана, станет одной из 30 стран мира, у которых есть научные полярные базы в Антарктике. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на РБК.

Об этом глава государства написал на своей официальной странице в Twitter.

"В 2019 году мы создадим научную базу, благодаря которой Турция войдет в число 30 стран, у которых есть научные полярные станции в Антарктике", - объявил Эрдоган. Каких-либо других подробностей этого проекта он не привел.

 

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