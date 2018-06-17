Ученые: Уровень углекислого газа в атмосфере достиг катастрофического уровня
Все новые и новые представители флоры и фауны становятся находящимися на грани своего полного исчезновения. Ученые установили основные факторы, влияющие на это.
По их мнению, природа вымирает от последствий вулканической и человеческой деятельности. К такому выводу пришли специалисты, работающие в Университете Флориды, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.
Ученые полагают, что именно эти факторы повышают в атмосфере уровень углекислого газа до его катастрофического количества. Следствием этого является истощение кислорода в мировом океане и массовое вымирание существующих там организмов.
К своему выводу ученые пришли после того, как исследовали последствия вулканической деятельности, произошедшей на Земле миллионы лет назад. Тогда она была настолько мощной, что атмосферу переполнила двуокись углерода.
Это привело к резкому изменению климата и исчезновению многих видов, которыми тогда располагала природа на планете.
Ученые связали это с тем, что сейчас многие океаны демонстрируют потерю содержащегося в них кислорода. Специалисты задумываются, не является ли это предвестником грядущего катаклизма.
Немалый "взнос" в это и у человеческой деятельности. Однако, если та условно "стабильна", то явное усиление вулканической активности очень беспокоит специалистов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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