Ученые: Уровень углекислого газа в атмосфере достиг катастрофического уровня

Все новые и новые представители флоры и фауны становятся находящимися на грани своего полного исчезновения. Ученые установили основные факторы, влияющие на это.

По их мнению, природа вымирает от последствий вулканической и человеческой деятельности. К такому выводу пришли специалисты, работающие в Университете Флориды, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Ученые полагают, что именно эти факторы повышают в атмосфере уровень углекислого газа до его катастрофического количества. Следствием этого является истощение кислорода в мировом океане и массовое вымирание существующих там организмов.

К своему выводу ученые пришли после того, как исследовали последствия вулканической деятельности, произошедшей на Земле миллионы лет назад. Тогда она была настолько мощной, что атмосферу переполнила двуокись углерода.

Это привело к резкому изменению климата и исчезновению многих видов, которыми тогда располагала природа на планете.

Ученые связали это с тем, что сейчас многие океаны демонстрируют потерю содержащегося в них кислорода. Специалисты задумываются, не является ли это предвестником грядущего катаклизма.

Немалый "взнос" в это и у человеческой деятельности. Однако, если та условно "стабильна", то явное усиление вулканической активности очень беспокоит специалистов.