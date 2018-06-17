В Китае пролился дождь из креветок и осьминогов

В КНР прошел дождь из морских животных, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.

Креветок, морских звезд и осьминогов вытянуло из океана штормом.

Как пишет The Daily Mail, сильные потоки воздуха могут создавать водяной шар и далеко уносить в нем морских обитателей.