В Китае пролился дождь из креветок и осьминогов
17 июня 2018 09:57 169
В КНР прошел дождь из морских животных, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.
Креветок, морских звезд и осьминогов вытянуло из океана штормом.
Как пишет The Daily Mail, сильные потоки воздуха могут создавать водяной шар и далеко уносить в нем морских обитателей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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