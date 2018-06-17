В Китае пролился дождь из креветок и осьминогов

17 июня 2018 09:57

В КНР прошел дождь из морских животных, передает  Day.Az  со ссылкой на Росбалт.

Креветок, морских звезд и осьминогов вытянуло из океана штормом.

Как пишет The Daily Mail, сильные потоки воздуха могут создавать водяной шар и далеко уносить в нем морских обитателей.

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