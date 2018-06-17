Во Франции продали рисунок из письма Экзюпери за 240 тысяч евро

17 июня 2018 10:00

Рисунок из письма писателя Антуана де Сент-Экзюпери продан на аукционе во Франции за 240,5 тысяч евро. Об этом, как передает Day.Az сообщает РИА Новости со ссылкой на аукционный дом Artcurial в Twitter.

Отмечается, что рисунок был в письме писателя, адресованном молодой женщине. На нем изображен главный герой книги "Маленький принц". Работа выполнена акварелью и датируется апрелем 1943-маем 1944 года, 

В июне прошлого года две акварельных иллюстрации Антуана де Сент-Экзюпери к знаменитой книге "Маленький принц" были проданы на аукционе Artcurial за полмиллиона евро.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az