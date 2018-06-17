Спутник "Глонасс-М" вывели на целевую орбиту
"Стартовавшая 17 июня в 00:46 мск с космодрома Плесецк ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны, бортовые системы космического аппарата функционируют нормально. Наземные средства Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС приняли на управление навигационный спутник. С аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ракета стартовала 17 июня с космодрома Плесецк, ее головная часть в составе разгонного блока "Фрегат" и спутника отделилась от третьей ступени в 00:56 мск. После этого "Фрегат" довывел "Глонасс-М" на расчетную орбиту.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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