Спутник "Глонасс-М" вывели на целевую орбиту

"Стартовавшая 17 июня в 00:46 мск с космодрома Плесецк ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, бортовые системы космического аппарата функционируют нормально. Наземные средства Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС приняли на управление навигационный спутник. С аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ракета стартовала 17 июня с космодрома Плесецк, ее головная часть в составе разгонного блока "Фрегат" и спутника отделилась от третьей ступени в 00:56 мск. После этого "Фрегат" довывел "Глонасс-М" на расчетную орбиту.