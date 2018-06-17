ВВС Турции уничтожили 35 боевиков РПК на севере Ирака

ВВС Турции уничтожили 35 боевиков РПК ("Рабочая партия Курдистана") на севере Ирака в горах Кандиль. Об этом, как передают турецкие СМИ в воскресенье, говорится в заявлении Генштаба страны.

В заявлении говорится, что террористы были уничтожены в рамках спецоперации ВВС, проводимой в регионе 15 июня. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ВС Турции приступили к новой военной операции на севере Ирака.

Глава государства отметил, что ВВС Турции, используя 20 самолетов, уничтожили 14 баз террористов РПК на севере Ирака. "Турция действует решительно в борьбе с РПК", - сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что в рамках операции против террористической РПК на севере Ирака турецкие военные продвинулись вглубь иракской территории на 73 километра.

Напомним, что ранее пресс-секретарь и зампредседателя правящей Партии справедливости и развития Турции Махир Унал сказал, что власти Турции неоднократно заявляли, что в любой момент может начаться военная операция на севере Ирака, направленная против боевиков РПК.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что у Турции имеются 11 военных баз на севере Ирака, что значительно облегчает борьбу с РПК.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.