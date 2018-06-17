Турецкий премьер раскритиковал «Евровидение»

Турецкий премьер Бинали Йылдырым назвал последний конкурс "Евровидение" политизированным. Об этом политик сказал в интервью Babala TV.

По словам премьер-министра, победившая в соревновании израильская исполнительница была очень слабой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Песенный конкурс в этом году принял идеологическую форму", - отметил Йылдырым.

Он также добавил, что проведение следующего "Евровидения" в Иерусалиме приведет к усилению напряженности в регионе.

Ранее сообщалось, что источники, близкие к организаторам международного песенного конкурса, сообщают, что в "Европейском вещательном союзе" (EBU) не уверены в возможности проведения соревнования в Иерусалиме.