Турецкий премьер раскритиковал «Евровидение»
17 июня 2018 10:22 85
Турецкий премьер Бинали Йылдырым назвал последний конкурс "Евровидение" политизированным. Об этом политик сказал в интервью Babala TV.
По словам премьер-министра, победившая в соревновании израильская исполнительница была очень слабой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Песенный конкурс в этом году принял идеологическую форму", - отметил Йылдырым.
Он также добавил, что проведение следующего "Евровидения" в Иерусалиме приведет к усилению напряженности в регионе.
Ранее сообщалось, что источники, близкие к организаторам международного песенного конкурса, сообщают, что в "Европейском вещательном союзе" (EBU) не уверены в возможности проведения соревнования в Иерусалиме.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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