В Петербурге водитель протаранил ограждение перед выставкой

В северной столице автомобиль врезался в забор, ограждающий выставку недвижимости. Инцидент произошел на проспекте Народного ополчения, сообщили очевидцы. Чудом никто не пострадал,.Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Росбалт.

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