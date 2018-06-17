В Петербурге водитель протаранил ограждение перед выставкой
17 июня 2018 10:30 199
В северной столице автомобиль врезался в забор, ограждающий выставку недвижимости. Инцидент произошел на проспекте Народного ополчения, сообщили очевидцы. Чудом никто не пострадал,.Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Росбалт.
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