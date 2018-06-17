Адвокаты будут добиваться перевода лётчика Ярошенко в тюрьму Алленвуд
Сообщается, что в данный момент россиянин находится в пересыльной тюрьме в Нью-Йорке, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.
Защита лётчика Константина Ярошенко, приговорённого в США к 20 годам заключения, планирует направить обращение в Федеральное бюро тюрем с запросом о переводе подзащитного в Алленвуд, штат Пенсильвания. Об этом сообщил адвокат россиянина Алексей Тарасов.
-Сам Константин высказывался в пользу одного конкретного исправительного учреждения, которое тоже находится на территории Пенсильвании. По его просьбе мы готовим сейчас обращение к Федеральному бюро тюрем, - сообщил Тарасов.
Ранее адвокат сообщал, что в конце прошлого месяца на Ярошенко было совершено нападение, после чего лётчика поместили в спецблок. После этого случая было принято решение направить запрос о переводе лётчика.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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