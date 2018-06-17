Футболист сборной Испании признался в желании стать таким, как Роналду
17 июня 2018 10:54 509
Форвард сборной Испании Диего Коста оценил игру капитана сборной Португалии Криштиану Роналду после первого матча группового этапа чемпионата мира - 2018. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Нужно поздравить Криштиану. Стоило его покритиковать - и посмотрите, что получилось... Лучше оставить его в покое. Я хотел бы быть таким, как он. Мне нужно упорно работать и держать рот на замке", - цитирует Косту Football Espana.
Ранее испанцы и португальцы забили шесть мячей на двоих и разошлись миром.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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