В Японии произошло землетрясение

Pемлетрясение магнитудой 4,7 произошло в воскресенье в районе японской префектуры Гумма, расположенной в центре острова Хонсю. Очаг землетрясения находился на глубине 20 км под поверхностью земли, сообщило метеорологическое управление страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, угрозы цунами нет. Как сообщает телеканал NHK, данных о пострадавших и ущербе пока не поступало.