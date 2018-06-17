В Баку более 6000 человек проголосуют на выборах президента и парламента Турции

Сегодня в 60-ти странах проводится голосование на выборах президента и парламента Турции. Об этом сегодня сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

Посол отметил, что параллельно с Баку, госолование проводится в генконсульствах Турции в Гяндже и Нахчыване. "Ожидается, что в Баку проголосуют свыше 5200 человек, в Нахчыване - свыше 600, а Гяндже - более 200 избирателей", - сказал Озорал, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Было также отмечено, что избирательные участки на территории Азербайджана закроются в 21:00 по бакинскому времени.

Отметим, что сегодня граждане Турции, проживающие в Иране, Ираке, Ирландии, Испании, Египте, Сербии и Узбекистане также голосуют на парламентских и президентских выборах, которые состоятся в Турции 24 июня.

На пост президента Турции претендуют действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от недавно созданной "İyi Parti" Мераль Акшенер, от партии "Сеадет" (SP) - Темель Карамоллаоглу, от Народной республиканской партии (CHP) - Мухаррем Индже, от партии "Ватан" (Vatan Partisi) - Догу Перинчек, от Демократической партии народов (HDP) - Селахеддин Демирташ.

Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.