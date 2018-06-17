СМИ узнали о планах США и Южной Кореи приостановить военные учения
США и Южная Корея собираются до конца недели объявить о приостановке широкомасштабных военных учений, принимая во внимание диалог с КНДР, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи,
"Военные власти Южной Кореи и США провели тесные консультации по поводу совместных учений, которые президент США Дональд Трамп пообещал прекратить", - сообщает источник на правах анонимности.
Министры обороны двух стран объявят о результатах переговоров, уточнил он, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Учения возобновятся в том случае, если северокорейский режим не будет соблюдать обязательства по отказу от ядерного оружия.
Во вторник в Сингапуре прошел саммит США и КНДР, на котором американский и северокорейский лидеры встретились впервые в истории. После саммита президент США Дональд Трамп заявил, что намерен прекратить "нецелесообразные и дорогостоящие" учения с Южной Кореей.
Формально на Корейском полуострове сохраняется состояние войны после подписания соглашения о перемирия в кровавом военном конфликте 1950-1953 годов. Все прежние попытки КНДР добиться от США заключения договора о мире закончились безрезультатно.
В Южной Корее постоянно находятся свыше 28 тысяч американских солдат. Учения UFG проводятся ежегодно в августе с переброской на Корейский полуостров дополнительных войск и вооружений.
Вместе с тем и ранее, в частности, в 90-х годах, США и Южная Корея приостанавливали военные учения для развития диалога с КНДР. Однако политические противоречия с Пхеньяном при смене администраций в Сеуле и Вашингтоне приводили к новым виткам напряженности и возобновлению военных учений, развитию ядерной и ракетной программ Северной Кореи.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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