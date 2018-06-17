Израиль атаковал в Газе автомобиль лидера радикалов, запускавших горящих воздушных змеев

Израильский самолет нанес в воскресенье удар по автомобилю лидера группы радикалов, запускавших из Газы по еврейскому государству горящие воздушные змеи и наполненные гелием воздушные шары с прикрепленными взрывными устройствами. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Летательный аппарат Армии обороны Израиля в северной части сектора Газа нанес удар по автомобилю одного из лидеров группы, запускавшей с целью поджога шары и змеев, - говорится в заявлении армии. - Удар нанесен в ответ на серию запусков в сторону Израиля воздушных змеев и летающих шаров с целью поджога". О жертвах и пострадавших в результате удара с воздуха по сектору Газа сообщений не поступало, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Военные отметили, что "в последние дни несколько раз предостерегали палестинцев от таких запусков". "Это теракты, которые подвергают опасности жителей южных районов Израиля", - подчеркнули в армии и добавили, что считают правящее в секторе Газа движение ХАМАС "ответственным за все, что происходит на территории сектора".

По данным Девятого канала телевидения, в субботу в сельскохозяйственных районах Израиля, прилегающих к Газе, зафиксировано около двух десятков пожаров, вызванных запущенными из сектора Газа змеями и воздушными шарами с привязанными горящими предметами.