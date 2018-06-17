Катастрофа неизбежна: Мадуро обанкротит Венесуэлу

Венесуэла ставит новые антирекорды. Один доллар США стоит уже 2 млн боливаров, а инфляция превысила 24 600%. Это не мешает переизбравшемуся на пост президента Венесуэлы Николасу Мадуро обещать восстановление экономики. Однако эксперты ожидают лишь обострения кризиса и пророчат стране дефолт уже в этом году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным портала Dolar Today, отслеживающего котировки на нелегальном рынке, доллар на "черном рынке" Каракаса торгуется на уровне 2 291 385 боливаров. Обесценивание боливара произошло на фоне стремительного роста инфляции в Венесуэле. Инфляция в стране в мае в годовом исчислении составила 24 600%, сообщила Национальная ассамблея.

Только в мае инфляция в стране составила 110%. Порог гиперинфляции, когда валюта обесценивается за месяц на 50%, Венесуэла переступила еще в конце прошлого года.

В стране уже давно не хватает товаров первой необходимости. Венесуэла испытывает острый дефицит продуктов питания, гигиенических товаров, медикаментов. По данным The Wall Street Journal, 80% основных продуктов невозможно найти даже в столице - Каракасе.

Метрополитен Каракаса с середины мая бесплатно перевозит пассажиров. На такой шаг, по данным Reuters, руководство метро в столице Венесуэлы было вынуждено пойти из-за того, что закончилась бумага, на которой печатались билеты.

Источники в руководстве метро Каракаса рассказали агентству, что бумага для билетов закупалась за рубежом. Однако уже более года правительство не выделяло валюту на эти цели, и запасы бумаги подошли к концу.

Из Венесуэлы продолжается активная миграция населения. Фелипе Муньос, назначенный властями Колумбии администратором границы с Венесуэлой, на днях сообщил, что, по его данным, более миллиона человек перебрались из Венесуэлы в Колумбию за последние 15 месяцев. По его данным, примерно 250 тыс. - это вернувшиеся колумбийцы, а 819 тыс. - венесуэльцы, собирающиеся остаться на постоянной основе" в Колумбии.

По оценке Агентства ООН по делам беженцев, Венесуэлу только к концу прошлого года покинули более 1,5 млн человек.Кроме Колумбии, беженцы едут в Перу, где находятся как минимум 300 тысяч венесуэльцев, и в Чили -- более 160 тысяч.