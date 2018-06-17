Супруга принца Камбоджи погибла в результате ДТП - ОБНОВЛЕНО

13:23

Супруга принца Камбоджи Оук Пхалла скончалась в результате ДТП на юге страны, ее муж Нородом Ранарит госпитализирован, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

Авария произошла около 9.00 по местному времени (около 5.00 мск) в провинции Кампонгсаом. По данным полиции, в автомобиль принца врезалось такси, следовавшее по встречной полосе. Пять пассажиров такси также получили ранения в результате инцидента. Ранее сообщалось, что принц и его супруга пострадали.

"Супруга принца скончалась в 12.23 (местного времени, 08.23 мск) из-за тяжелых ранений", - заявил представитель полиции провинции Чун Нарин, чьи слова приводит агентство.

По его словам, 74-летний принц доставлен для лечения в больницу Пномпеня.

Это не первая авария с автомобилем королевской семьи Камбоджи. В 2015 году в кортеж камбоджийского принца врезался самосвал, шесть человек получили ранения, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Автомобиль супругов столкнулся со встречной машиной, принц и его жена были госпитализированы, сообщил агентству представитель местной полиции.

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12:23

Принц Камбоджи Нородом Ранарит и его жена Оук Пхалла в воскресенье получили травмы в аварии, в которую они попали на юго-западе страны. Об этом сообщило агентство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Автомобиль супругов столкнулся со встречной машиной, принц и его жена были госпитализированы, сообщил агентству представитель местной полиции. Нородом Ранарит получил легкие травмы ног и головы, а его супруга серьезно пострадала.