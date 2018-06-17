Сборная Англии отказалась от тренировки в Волгограде перед матчем ЧМ-2018

Сборная Англии отказалась от тренировки на стадионе "Волгоград-Арена" перед встречей с командой Туниса на чемпионате мира - 2018, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что причина отказа неизвестна, однако игроки примут участие в предматчевой пресс-конференции.

Соперниками английской сборной по группе G стали команды Туниса, Панамы и Бельгии.

Встреча с Тунисом состоится 18 июня в Волгограде.

Ранее власти Великобритании отказали более 1,2 тысячи британским болельщикам в праве отправиться в Россию на чемпионат мира - 2018.