В Казахстане с рельсов сошел пассажирский поезд

Несколько вагонов пассажирского поезда в воскресенье сошли с рельс в Жамбылской области Казахстана на юге республики, спасательные подразделения следуют к месту аварии, информация о возможных пострадавших будет сообщена позже, рассказал официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Руслан Иманкулов.

"По предварительной информации, несколько вагонов сошли с рельс в Шуском районе Жамбылской области. Наши подразделения следуют к месту аварии, после чего у нас будет информация о возможных пострадавших", - сказал представитель КЧС, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как пассажиры выбираются из вагонов, лежащих на боку, через разбитые окна. По данным очевидцев, с рельс сошли вагоны поезда сообщением Астана - Алма-Ата.