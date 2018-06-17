Афины и Скопье подписали соглашение о переименовании Республики Македонии

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров подписали в воскресенье соглашение о новом конституционном названии Македонии. Подпись под соглашением поставил также спецпредставитель генсека ООН Мэтью

Нынешнее закреплённое в конституции название - Республика Македония, по мнению греков, отражает политику ирредентизма и соседнюю республику путают с греческой областью Македония. Согласно соглашению, страна будет называться Республика Северная Македония, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Договор называют историческим - он завершает многолетний спор между двумя странами на Балканах и открывает Скопье дверь для вступления в НАТО и Евросоюз. Соглашение открывает новую эпоху в отношениях двух стран.

Церемонию, начавшуюся с опозданием на 40 минут, транслировало в прямом эфире Греческое общественное телевидение ERT.

Подписание прошло в посёлке Псарадес в районе озёр Преспа, на границе двух стран, в присутствии премьер-министров Алексиса Ципраса и Зорана Заева. На церемонии присутствовали заместитель генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло, высокопоставленные европейские чиновники - глава европейской дипломатии Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан.

Прибывшего первым греческого министра иностранных дел Котзиаса журналисты и европейские чиновники встретили аплодисментами.

Подписание соглашения присутствующие встретили аплодисментами и криками "Браво!". Европейские чиновники бурно аплодировали и премьерам двух стран, овации продолжались более минуты.

После подписания делегации отправятся в Отешево на македонскую территорию, где состоится обед.