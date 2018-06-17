Южная Корея попросила КНДР отвести артиллерию от границы

Южная Корея во время переговоров в Пханмунджоме в четверг с северокорейскими высокопоставленными военными предложила Северу отвести дальнобойную артиллерию подальше от границы для смягчения напряженности, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на анонимный источник.

Южнокорейская делегация, которую возглавил генерал-майор Ким До Гюн, предложила Северной Корее отвести дальнобойную артиллерию на расстояние 30-40 километров от демаркационной линии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы донесли до Севера нашу позицию о том, что в свете консультаций между Севером и Соединенными Штатами по вопросам денуклеаризации мы должны принять меры для смягчения напряженности путем снятия практических угроз. Мне известно, что Юг предложил Северу перенести артиллерию, которая угрожает Сеулу, глубже в тыл", - сказал источник.

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Согласно южнокорейским данным, Северная Корея обладает 14 тысячами артиллерийских орудий, в том числе 5,5 тысячи ракетных пусковых установок, большая часть из которых размещена вблизи границы с Югом. В распоряжении КНДР находятся 170-миллиметровые самоходные гаубицы и ракетные установки 240-миллиметровми снарядами, достигающими Сеула и прилегающих районов. Ракетные установки с 300-миллиметровыми орудиями представляют угрозу для военно-морской базы США в Пхёнтаке в провинции Кёнгидо и штаб-квартиры южнокорейской армии, флота и ВВС в городе Керён в провинции Чхунчхон-Намдо.

В четверг состоялись первые за 11 лет переговоры между военными делегациями Южной Кореи и КНДР. Делегацию КНДР возглавил генерал-лейтенант Ан Ик Сан. Со стороны Южной Кореи в переговорах участвуют пять человек во главе с генерал-майором Ким До Гюном. Стороны обсудили пути дальнейшего ослабления напряженности на Корейском полуострове в плане реализации договоренностей Пханмунджомской декларации, которую лидеры двух стран подписали 27 апреля.