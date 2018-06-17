Пригороды Парижа оккупировали овцы
17 июня 2018 14:30 269
В пригородах Парижа можно увидеть идиллическую картину - овцы пасутся на траве возле многоэтажных жилых домов, сообщает NDTV.
Каждый месяц пастухи из городского проекта по сельскому хозяйству Обервилье (коммуна и северный пригород Парижа), выпускают десятки овец, чтобы они могли побродить по улицам, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Цели разные - предоставить животным доступ к новым растениям, привнести сельский мир в окрестности большого города.
Считается, что это помогает жителям расслабиться, снять стресс. Овцы мирно бродят мимо кафе и автозаправок, останавливаются, чтобы щипать траву.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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