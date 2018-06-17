Роналдо прилетел в Ростов поддержать сборную в матче ЧМ со швейцарцами

17 июня 2018 14:52

Легендарный игрок сборной Бразилии Роналдо прилетел в Ростов-на-Дону на матч бразильцев с командой Швейцарии. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Визит на удачу", - написал форвард сборной Неймар под фото с Роналдо. Встреча пройдет 17 июня на стадионе в Ростове-на-Дону.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Бразилии Марсело назначен капитаном команды на матч первого тура группового этапа чемпионата мира - 2018 против команды Швейцарии.

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