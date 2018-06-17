Сборная Швеции по футболу провела тренировку в полном составе перед матчем с южнокорейцами
17 июня 2018 15:01 173
Сборная Швеции в полном составе тренировалась в воскресенье на стадионе в Нижнем Новгороде в преддверии матча чемпионата мира по футболу с командой Южной Кореи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
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Футболисты вышли на поле в 12:00 мск. Сначала они провели десятиминутную разминку, после чего разбились на три группы и отрабатывали передачи на короткие дистанции.
На чемпионате мира сборная Швеции сыграет в группе F с командами Южной Кореи (18 июня, Нижний Новгород), Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург).
Матчи чемпионата мира проходят в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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