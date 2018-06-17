ВВС Ливии нанесли удары по боевикам в районе нефтяных портов

Вертолеты военно-воздушных сил Ливии нанесли минувшей ночью удары по позициям боевиков на побережье Средиземного моря в районах между городами Рас-Лануф и Сирт, говорится в сообщении оперативного штаба ливийской армии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

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В частности, в результате авиаударов был уничтожен склад оружия и боеприпасов в районе Рас-Лануфа.

В минувший четверг боевики под командованием Ибрагима аль-Джадрана, которые до прихода ливийской армии контролировали нефтяные порты, вновь захватили два терминала в Рас-Лануфе и Эс-Сидре. Работа терминалов была приостановлена, сотрудники эвакуированы.

Ливийская национальная компания (National Oil Corp., NOC) оценила потери от нападения на нефтяные порты в 240 тысяч баррелей нефти и призвала боевиков покинуть свои объекты.

Ранее сообщалось, что Ливия добывает до 1,1 миллиона баррелей нефти в сутки, и добыча может вырасти в случае улучшения ситуации в сфере безопасности в стране.

Ливия уже много лет живет в условиях политической нестабильности и отсутствия единой власти в стране. На востоке работает избранный парламент и назначенное им правительство, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.



