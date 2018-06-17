Специальная комиссия будет выяснять причины крушения поезда в Казахстане

Национальная компания "Казахстан темир жолы" (Казахстанские железные дороги, КТЖ) создала специальную комиссию для выяснения причин схода с рельс поезда сообщением Астана - Алма-Ата в воскресенье, сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Комитет по ЧС МВД Казахстана ранее сообщил, что в результате схода с рельс шести вагонов пассажирского поезда на месте скончался один подросток, еще трое взрослых с различными травмами госпитализированы в больницу.

"Для выяснения причин схода создана специальная комиссия АО "НК "КТЖ". Ведется расследование", - говорится в распространенном сообщении железнодорожной компании.

По данным КТЖ, авария произошла в 13.25 по местному времени (10.25 мск). Для ликвидации последствия схода задействованы восстановительные поезда со станций "Шу" и "Сары-Шаган".

По информации КЧС, на месте работают подразделения спасателей, бригада экстренного реагирования трассового медико-спасательного пункта, задействован реанимобиль, бригада скорой медицинской помощи. Пассажиры аварийного поезда были отправлены на станцию "Шу" на пассажирском поезде сообщением "Астана-Кызылорда".



