Число погибших при взрыве в афганском Джелалабаде увеличилось до 15 - ОБНОВЛЕНО

16:12

Число погибших в результате взрыва около канцелярии губернатора города Джелалабад в Афганистане увеличилось до 15 человек, более 40 получили ранения, сообщает телеканал 1TV.

Ранее официальный представитель губернатора провинции Аттала Хогъяни заявил, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Пока ни одна организация, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

Президент Афганистана Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами* по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан" вслед за правительством Афганистана также заявило о прекращении огня на три дня.

В субботу, 16 июня, президент Афганистана в одностороннем порядке объявил о продлении перемирия, не уточнив сроки.

ООН, Евросоюз и НАТО поприветствовали предложение властей Афганистана продлить перемирие и начать переговоры.

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15:49

Взрыв произошел около канцелярии губернатора города Джелалабад в Афганистане, около 10 человек получили ранения и погибли, передает Day.Az со ссылкой на Trend..

Как заявил официальный представитель губернатора провинции Аттала Хогъяни, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Точное число погибших и раненых пока не называется, отмечает телеканал.

Пока ни одна организация, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

Президент Афганистана Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами* по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан" вслед за правительством Афганистана также заявило о прекращении огня на три дня.

В субботу, 16 июня, президент Афганистана в одностороннем порядке объявил о продлении перемирия, не уточнив сроки. ООН, Евросоюз и НАТО поприветствовали предложение властей Афганистана продлить перемирие и начать переговоры.