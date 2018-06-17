Во Франции женщина с ножом напала на людей

Женщина с ножом, кричавшая "Аллах Акбар", ранила двух человек на юго-востоке Франции, сообщает радиостанция France Info.

Сообщается, что нападавшая была задержана правоохранительными органами после того, как напала на двух человек в супермаркете в департаменте Ла-Сен-сюр-Мер, около Тулона в воскресенье утром, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Нападению подверглись клиент и кассир магазина, они получили легкие ранения. По свидетельствам очевидцев, 24-летняя женщина кричала "Аллах Акбар". По данному инциденту начато расследование.