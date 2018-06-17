Далай-лама рассказал, как избавиться от страданий

Свой способ избавиться от страданий и негативных эмоций предложил духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама XIV. Он призвал людей сострадать другим и перестать цепляться за якобы независимо существующее "я", его цитирует Delfi.

"Надо вырвать корень страдания - неведение, искаженное восприятие действительности. Независимо существующее "я" - это иллюзия, порождающая негативные эмоции и привязанности, сообщает Day.Az со ссылкой на Росбалт. Будда открыл бессамостность и знание о взаимозависимости всех вещей и явлений. Это знание должно положить конец неведению. Все в мире зависимо от условий и пусто от самобытия", - заявил он.

Далай-лама уверен, что у вещей и явлений нет никакой "истинной и объективной" сущности, что подтверждается современной наукой. То же самое, по его мнению, относится и к сознанию. По его словам, пристрастия и эгоистические побуждения умножают страдания в мире, зависть, гнев и страх.

Напомним, с 16 по 18 июня в Риге проходят духовные учения для буддистов из России и стран Балтии при участии Далай-ламы XIV.