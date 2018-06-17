Сирийская оппозиция не планирует ехать в Женеву на переговоры

17 июня 2018 16:55

Оппозиционный Сирийский комитет по переговорам (СКП) не будет участвовать во встрече в Женеве по сирийскому урегулированию 18-19 июня, заявил РИА Новости представитель комитета Яхъя аль-Ариди, сообщает передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Эта встреча для них (России, Ирана, Турции и ООН), а не для нас", - заявил аль-Ариди.

"СКП пока не завершил составление списка, пока о чем-то новом нечего сказать", - заявил аль-Ариди, говоря о составлении списка кандидатов в конституционную комиссию от СКП.

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