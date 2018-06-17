В США 20 человек получили ранения в результате стрельбы на выставке

Двадцать человек получили ранения в результате стрельбы на выставке Art All Night в американском штате Нью-Джерси, предполагаемый стрелок погиб, передает издание NJ.com.

Инцидент произошел в городе Трентон около 3.00 по местному времени (10.00 мск) в воскресенье во время 24-часовой ежегодной выставки, передает передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил прокурор округа Мерсер Анджело Онофри (Angelo J. Onofri), 16 из 20 пострадавших получили огнестрельные ранения, они доставлены в местные больницы. По его словам, еще один человек, подозреваемый в причастности к стрельбе, задержан.

Причины происшествия пока не ясны. Ранее сообщалось, что полицейский, который находился на выставке не при исполнении, выстрелил в ответ после начала стрельбы.

Другие обстоятельства инцидента уточняются.