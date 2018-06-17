Талибы отвергли предложение властей Афганистана продлить режим прекращения огня

Представители радикального движения "Талибан" отвергли в воскресенье предложение властей Афганистана продлить режим прекращения огня. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на официального представителя талибов Забихуллу Моджахеда, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Режим прекращения огня заканчивается сегодня вечером, и наши операции будут возобновлены. У нас нет желания продлить режим прекращения огня", - заявил он.

7 июня президент Афганистана Ашраф Гани объявил о введении одностороннего перемирия с "Талибаном" по случаю окончания рамадана и праздника Ид аль-фитр. Оно должно было продлиться с 12 по 19 июня. В ответ талибы согласились на трехдневное перемирие, которое началось в пятницу.

В субботу глава республики заявил в ходе обращения к народу, что режим прекращения огня с "Талибаном" будет продлен.