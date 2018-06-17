В Колумбии начался второй тур выборов президента

Второй тур выборов президента начался в воскресенье в Колумбии, около 8.00 по местному времени, состоялась официальная торжественная церемония открытия избирательного процесса, сообщает национальный избирательный совет страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

С этого момента в Колумбии начали открываться более 11 тысяч участков для голосования, где около 36,2 миллиона избирателей должны будут определить имя будущего президента.

По итогам первого тура 27 мая во второй тур прошли Иван Дуке, набравший 39,14% голосов, и Густаво Петро (25,08%).

Дуке пошел на выборы от партии "Демократический центр", лидер которой экс-президент Альваро Урибе считается ярым противником достигнутых ранее мирных соглашений с повстанческой организацией Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК). Сам кандидат уже заявил, что не намерен разрывать мирные соглашения с РВСК.

Петро выставил свою кандидатуру от коалиции "Человеческая Колумбия" и Индейского и социального альтернативного движения (MAIS). Он был главой Боготы с 2012 по 2015 годы, а до этого конгрессменом. Когда-то Петро состоял в повстанческом движении М-19, которое в 1985 году захватило и сожгло здание дворца правосудия в Боготе.

За 10 дней до выборов опрос Стратегического латиноамериканского центра геополитики (CELAG) показал, что разрыв между кандидатами составляет всего 5,5%. За Дуке готовы были проголосовать 45,5% опрошенных, а за Петро - 40% респондентов.

Президент в Колумбии избирается на один четырехлетний срок без права переизбрания.



