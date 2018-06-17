Гол-шедевр принес Сербии победу над Коста-Рикой

17 июня 2018 18:00

Сборная Сербии нанесла поражение команде Коста-Рики в матче группового этапа чемпионата мира-2018 (1:0). Матч проходил в Самаре, передает Day.Az со ссылкой на Советский спорт.

Сербы создали больше голевых моментов у ворот соперника, но забить смогли только однажды. Во втором тайме красивый удар со штрафного с 27 метров удался защитнику "Ромы" Александару Коларову.

Во втором туре 22 июня сборная Сербии сыграет в Калининграде со швейцарцами, а команда Коста-Рики в тот же день сразится в Санкт-Петербурге с бразильцами.

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