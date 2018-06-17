Президент Финляндии: проведение Арктического саммита требует конкретной повестки дня

Проведение Арктического саммита требует наличия повестки дня, состоящей из конкретных вопросов, и готовности принимать по ней решения. Об этом сообщил в воскресенье президент Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции в рамках ежегодных дискуссий по внешней политике, начавшихся в его летней резиденции в городе Наантали. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Я не могу ответить, будет ли он организован или нет, - сказал Ниинистё, отвечая на вопрос о возможности поведения саммита во время председательства Финляндии в Арктическом совете в 2017-2019 годах. - Для этого у нас должны иметься позитивные решения, готовность их принимать, и чтобы в этом участвовали все восемь стран Арктического совета".

По его словам, "дискуссии идут постоянно", но, по мнению Ниинистё, сам он хотел бы, чтобы предметом обсуждения на саммите были "конкретные вещи, а не общие слова". Ниинистё считает, что в этом случае вероятность проведения саммита становится выше.

Президент указал, что одним из примеров конкретных решений может быть, в частности, обновление устаревших энергомощностей, главным образом, в России. Другим вопросом, продолжил он, может быть проблема использования тяжелого мазута судами, курсирующими в Северном Ледовитом океане.

Он добавил, что страны Северной Европы уже длительное время готовы были к проведению саммита. По словам Ниинистё, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо "в принципе считают эту идею хорошей". "Но что все это означает - это вопрос, ответ на который будет дан в будущем", - заключил он.

Идея саммита

Статус председателя Арктического совета будет принадлежать Финляндии до мая 2019 года. Организовать Арктический саммит предложил президент Ниинистё в марте 2017 года, выступая на форуме "Арктика - территория диалога" в Архангельске. Он предположил, что в рамках этого мероприятия могли бы встретиться Путин и Трамп. Глава российского государства тогда заявил, что готов принять участие в таком мероприятии, если оно будет подготовлено.

Финский президент уверен, что Арктику необходимо сохранять свободной от политических противоречий. До сих пор, по его словам, "работа Арктического совета была крайне продуктивной, хороший пример этому - это то, что, в частности, Россия и США нашли много общего в арктической кооперации". Ниинистё указал, что председатель совета "концентрирует свои усилия на том, чтобы этот хороший настрой продолжался".

Арктический совет был официально учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе - особенно в сфере защиты окружающей среды. Государствами - членами Арктического совета являются Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.